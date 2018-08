Pere Coll: «Afrontem el repte del Sarrià amb molta il·lusió»

Tot just començar dilluns passat la pretemporada, la Unió Esportiva Sarrià donava pas al nou curs amb canvis d'última hora a la banqueta. Josep Espar decidia marxar a un equip polonès, mantenint el càrrec de director esportiu des de la distància, i Pere Coll -que feia de segon- n'agafava el relleu amb l'ajuda de Jordi de Toro. «L'equip de treball ja estava muntat amb la possibilitat que en Josep marxés. És un handicap per tota la seva trajectòria, Amb en Jordi ens posem al capdavant i serem un tàndem. Afrontem el repte amb molta il·lusió i l'objectiu de portar l'equip al més amunt possible. Arribar a Plata ens ho plantegem a mitjà o llarg termini. Volem jugar bé i que l'afició gaudeixi. Els resultats ja arribaran», assegura el nou tècnic del Sarrià.