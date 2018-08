Els socis del Palamós votaran dijous que ve la moció de censura a la junta directiva

A la tercera ha anat la vençuda i el grup Junts pel Degà podrà finalment engegar una moció de censura en contra de la junta directiva del Palamós. Ja hi ha dia, lloc i hora. La junta directiva presidida per Joan Pau Pérez ha convocat tots els socis de ple dret de la temporada en curs, (2018-2019), a assistir a l'assemblea general que se celebrarà el proper dijous 30 d'agost a la Sala polivalent de la Biblioteca Lluís Barceló i Bou a les vuit del vespre. L'únic punt a votar en l'ordre del dia serà el sí o no al vot de censura. D'aquesta manera, el grup opositor a la junta de Joan Pau Pérez podrà posar a prova la fortalesa del president en un moment força delicat del club tant esportivament arran del descens a Primera Catalana com socialment, per tota la polèmica que ha generat a l'entorn la moció de censura les darreres setmanes.

El Palamós explica en una carta adreçada als socis que «tal com marquen els estatuts del club en el seu article 21, el vot de censura necessitarà el suport de 2/3 parts dels socis de ple dret presents i, en el cas de prosperar, l'actual junta directiva cessaria de les seves funcions i es convocarien eleccions». En cas que prosperés la moció de censura seria una junta gestora la que es faria càrrec del club fins a la resolució de les eleccions. Tot plegat amb la lliga que ja estarà en dansa. Mentrestant, l'equip de Javi Salamero que debutarà el 2 de setembre a Manlleu, intenta aïllar-se dels enrenous extraesportius que viu el club i aquest vespre (20.00) juga un nou amistós al camp del Tossa contra el conjunt local, que milita enguany a Segona Catalana.



La polèmica amb el Manresa

D'altra banda, el club de la Costa Brava va mirar d'aclarir l'incident amb el Manresa del cap de setmana passat. «No considerem correcta l'actitud ni les formes del Manresa en el partit amistós que s'havia de jugar». Segons el club davant «el seu argument de: o entren gratis els nostres seguidors o marxem, el Palamós no va cedir i va deciditr suspendre el partit». El preu de les entrades era de deu euros.