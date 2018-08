«Tots hem de donar el 100% per fer una temporada il·lusionant per a l'Olot»

Després de l'agònica permanència del curs passat, està satisfet d'aquesta pretemporada?

He vist l'equip bé, molt bé, durant la pretemporada. L'objectiu era donar continuïtat al que vam treballar la temporada passada amb la incorporació de jugadors nous i, sobretot, volíem que ells s'introduïssin i entenguessin la identitat del grup, i han respost perfectament. Tenim bones sensacions tant pel que fa el joc com per la cohesió de grup.

Aquest estiu han arribat tres nous jugadors: Alan Baró, Marc Nierga i Pep Chavarria. N'està satisfet?

Estic molt content. Tant a Nierga com a Baró ja els coneixia i sabíem el que podien oferir. En el cas d'en Pep, no el coneixia gaire, però m'ha agradat molt el que ha mostrat i és un jugador de futur. Són tres bones incorporacions per a l'Olot.

A l'Olot qui fitxa, Sergi Raset o Raúl Garrido?

És una decisió consensuada, tot i que amb Raset coincidim en quasi tots els aspectes. Ambdós plantegem noms i al final acabem arribant a un acord.

La plantilla està tancada?

Som 19 jugadors. Entenc que com a mínim hauríem de ser 20. Confio molt en la plantilla que tinc però necessitem reforçar-nos per si sorgeix algun imprevist. Estic a l'espera que arribi algú més. Al lateral esquerre només tenim en Pep Chavarría. Amb defensa de 3 tenim Guzmán, que pot ser carriler, però en cas de jugar amb defensa de 4 necessitem algú que competeixi amb en Pep.

Què implica haver format una selecció gironina a Olot?

El fet de tenir jugadors de proximitat comporta tenir un plus més d'implicació. Estic content perquè el grup està cohesionat i el fet d'haver mantingut el bloc de l'any passat també és positiu. Buscar jugadors de proximitat evidentment limita, perquè hi ha clubs que estan oberts a un major nombre de jugadors. Però aquesta és una aposta de l'Olot i malgrat que tingui limitacions també té els avantatges que comentava, pel plus d'implicació.

A banda d'aquests fitxatges de proximitat, també ha vist de prop alguns jugadors de la base. Hi ha una bona pedrera?

L'any passat vaig seguir el juvenil i ja vam veure 4 jugadors que havíem de tenir aquesta pretemporada i ara alternaran entrenaments amb el primer equip i el filial i, si s'ho guanyen, podran entrar a alguna convocatòria. El rendiment que han mostrat aquesta pretemporada m'ha semblat bo.

Durant la pretemporada hem pogut veure l'Olot jugar amb defensa de 3 i de 4. Té dubtes de quin sistema aplicar?

Vull que l'equip sigui complet, que entengui diverses maneres de jugar, sigui amb línia de 3 defenses o de 4.

El primer partit és diumenge, a casa, davant el Cornellà. És important començar la lliga com a local?

Sí. Si jo hagués pogut escollir hauria optat per començar la lliga a casa. La temporada passada vam tenir una bona dinàmica aquí al Municipal i volem que continuï sent així. El Cornellà és un equip molt potent, que ve de jugar un play-off d'ascens. Ha mantingut jugadors importants a la plantilla i s'ha reforçat bé. És un club que porta ja diversos anys a Segona B i a molt bon nivell, i ens posarà les coses molt difícils.

Sense el Mallorca ni l'Elx pensa que el grup tercer de la Segona B pot arribar a ser més assequible?

Per res del món. No hi són ni Mallorca ni Elx però sí els filials del Barça i l'Espanyol, que són equips molt potents. Vull que la gent prengui consciència del difícil que és el grup tercer de Segona B. S'ha de tenir molt de respecte a tots els rivals que ens trobarem aquesta temporada.

Firmaria assolir la salvació de la mateixa manera que l'any passat?

Home, m'agradaria patir menys, però està clar que l'objectiu és consolidar-se a la categoria i no ser un equip ascensor. És el primer objectiu que ens podem marcar. Intentarem estar més tranquils que la temporada passada, però vull deixar clar que s'ha d'anar entrenament a entrenament i partit a partit. El més important és consolidar el club a Segona B, aquest és el primer pas.

En què pot millorar l'equip, respecte a l'any passat, per tenir aquesta tranquil·litat?

Hem d'entendre la dificultat de la categoria i la resposta de tots ha de ser perfecta. Tant dels jugadors, com de l'staff tècnic i de l'afició. Tots hem de donar el 100% de nosaltres per fer una temporada il·lusionant per l'Olot i no patir tant com la campanya passada.