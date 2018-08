Tret de sortida al Bordils

Un Bordils «il·lusionat» per afrontar el primer repte oficial de la temporada 2018-19, que alhora deixa un gust agredolç al Blanc-i-Verd. I és que els homes de Sergi Catarain s'enfronten avui al Granollers, de la lliga Asobal, en una de les semifinals de la Supercopa de Catalunya. El partit, que comença a dos quarts de nou a casa els bordilencs, dona tret de sortida al sisè any consecutiu a Divisió d'Honor Plata que una temporada més s'inicia contra els vallesans. El Barça, el rival més desitjat per veure'l jugar a terres gironines, se'ls escapa un any més i jugarà la seva semifinal també avui contra el Sant Esteve Sesrovires.

«És la tercera setmana que entrenem i hem fet molta càrrega física. El Bordils no arriba a aquesta semifinal en un bon moment, ja que es tracta d'un partit amb molta exigència. Es tracta d'una data molt pròxima al calendari i encara no hem pogut disputar cap amistós», explica l'entrenador. D'altra banda, el Granollers arriba al Blanc-i-Verd «molt més rodat» amb «amb tres partits a Bielorússia». «Serà un partit desequilibrat que intentarem superar amb il·lusió». Aquest curs el Bordils podrà comptar amb el mateix gruix de la plantilla i els reforços d'Esteve Ferrer, David Masmiquel i Marc Canyigueral, que, mentre resta a l'espera de saber la seva destinació com a professor, s'ha estat entrenant durant aquestes setmanes de pretemporada i jugarà avui contra el Granollers. Tot i que no han tocat els blaugrana que «sempre fa patxoca jugar contra una entitat com el Barça i més amb els fitxatges de nivell que han fet aquest estiu», Catarain no descarta «trobar-los diumenge a la final». Per l'altra part, el Barça i el Sant Esteve Sesrovires disputaran l'altra semifinal. Els dos guanyadors s'enfrontaran diumenge vinent a la final de la supercopa al Palau d'Esports de Granollers.