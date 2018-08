Xavi Costa renova una temporada més amb el Bàsquet Girona

Amb el punt de mira fixat en el debut a LEB Plata, els despatxos del Bàsquet Girona han incrementat la seva tasca durant els darrers dies. L'últim moviment ha sigut la renovació del base Xavi Costa per una temporada més. El capità, de Sant Feliu de Guíxols, ja havia jugat a LEB Plata amb l'UB Sabadell, tot i que assegura que es tracta «d'una categoria que no conec tant bé com EBA».

«Des del primer moment que vam plantejar l'opció de renovar, vaig tenir-ho molt clar. No m'importava la incògnita de si pujaríem de categoria administrativament i ara que s'ha materialitzat tinc moltes ganes d'afrontar aquest repte esportiu, tant a nivell de club com individual», va comentar Costa. L'exterior, de 33 anys, va fer les primeres passes a l'escola Sant Josep de Badalona i, en edat de cadet, va fitxar per les categories inferiors del Barça Lassa, on s'hi va estar fins al 2004 després de dos anys a EBA. També ha passat pel Mataró, l'Olessa, el Sant Nicolau i el Mollet, entre d'altres. En total, 16 temporades i 456 partits a EBA, excepte el curs 2007-08 que va tenir una experiència a LEB Plata. «S'haurà de treballar més dur per aconseguir formar un equip dins la pista tan bo com el de l'any passat, amb un nivell humà alt per afrontar tot el que vingui durant la temporada amb la màxima il·lusió possible», va dir.