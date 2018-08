Cristiano Ronaldo: «També vull fer història jugant amb el Juventus»

El davanter portuguès del Juventus, Cristiano Ronaldo, va afirmar que desitja «també fer història» amb el sseu nou club després de signar un excel·lent currículum amb el Reial Madrid, afegint que s'ha adaptat bé a Torí tot reiterant que va ser una «decisió fàcil» fitxar pel club italià. «Hi ha coses a la vida que semblen estar escrites al destí. No ho hauria esperat, però ha passat. La decisió va ser fàcil perquè la Juve és un gran equip. El que he fet al Reial Madrid és històric; ho he guanyat tot i allà hi tinc molts amics i hi viu la meva família. Però decidir que havia de venir aquí ha sigut fàcil. També vull fer història en aquest club», afirmava en una entrevista per a la plataforma d' streaming DAZN. Es va mostrar «entusiasmat» per jugar en un dels clubs «més grans» d'Europa i va dir que vol tornar a guanyar la Lliga de Campions. «Però no vull que es converteixi en una obsessió».