Eloi Amagat acaba expulsat en el seu debut als EUA amb el New York City

El gironí Eloi Amagat, l'únic futbolista que ha jugat amb el Girona a Primera, Segona A, Segona B i Tercera, ha tornat a fer història aquesta matinada debutant com a titular a la MLS dels EUA com a titular amb el New York City.





Great effort from my teammates. Congratultions guys. Apologize to them and to all the fans of @NYCFC for my expulsion. pic.twitter.com/6Poy90zk8v — Eloi Amagat Arimany (@EloiAmagat11) 23 de agosto de 2018

Domènec Torrent, el tècnic, li ha donat l'alternativa precisament el dia del derbi contra el New York Red Bull al Yankee Stadium. El duel ha acabat amb empat a un però Eloi no en tindrà el millor record perquè va acabar expulsat poc abans del descans (min. 41) per una falta entesa perillosa per l'àrbitre. Aleshores el marcador ja era de 0-1 pel gol de Wright-Phillips. A la represa, però, el New York City ha empatat als 52 minuts en una acció de David Villa. Eloi ha demanat disculpes per la seva expulsió als seus aficionats amb un tuit.