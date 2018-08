Ernesto Valverde vol mantenir «la sensació positiva» de la temporada passada al Barça

L'entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, desitja mantenir en aquesta nova temporada, «la sensació d'equip» que els blaugrana van donar en el curs anterior. Segons va indicar, això és el que ell creu que els va dur a guanyar la Lliga i la Copa del Rei.

«A nosaltres generalment no se'ns han trencat els partits, cosa que ha estat fonamental si es té la intenció de mantenir una línia i poder ser campions i ser regulars. Crec que és el que hem de mantenir. Vam fer un esforç enorme per mantenir-nos sempre junts, tant en atac com en defensa», subratlla Valverde en una entrevista que publica la revista Barça.

Per a Valverde, «tenir aquest punt de continuïtat, de regularitat, de fortalesa i de sensació d'equip» de la passada campanya serà clau per reeditar els èxits. Això i estar concentrats en partits en els quals, si les coses et surten malament, et pots quedar sense opcions en una competició, com va passar a la Lliga de Campions. «Vam tenir un dia horrible contra el Roma i en aquests moments puntuals hem d'estar atents, tot i que sabem que en competicions d'aquest tipus, com la Champions o el Mundial, al final depens d'un error en un dia determinat. Cal estar especialment concentrat», indica.

En aquest sentit, Valverde nega que la prioritat aquesta temporada sigui tornar a regnar a Europa: «La millor manera d'aspirar a tot és ser el millor del primer dia a l'últim, i això sol t'ho garanteix la Lliga. Perquè la Champions es pot guanyar o perdre en deu minuts».

Preguntat per l'estil, el preparador extremeny subratlla que «el Barça sempre ha de fer una aposta ferma pels jugadors del planter», però que no sempre resulta senzill. «Primer, perquè hi ha una exigència implícita i, després, perquè hi ha una gran competència en el primer equip», argumenta. En qualsevol cas, li fa «molta il·lusió» el que veu al Barça B.