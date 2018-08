Els palistes Laia Pèlachs i Albert Martí, al Mundial

Els banyolins Laia Pèlachs i Albert Martí competeixen avui al Mundial de Piragüisme a Montemor-o-Velho (Portugal) en la modalitat de K2-500 metres. El paper dels dos palistes a la cita mundial, que va començar ahir amb les proves de paracanoa i acaba diumenge, serà clau per revalidar la seva presència al Mundial 2019, el darrer repte per aconseguir una plaça per als Jocs Olímpics de Tòquio 2020.

Pèlachs, juntament amb la gallega Natalia García, representarà Espanya a la prova K2-500. Amb només 19 anys, aquesta és la seva segona participació en un mundial després del de la República Txeca. «Vull fer-ho el millor possible per intentar entrar a la final A. Si no ho aconsegueixo, com a mínim per un bon paper a la semifinal», va explicar la palista del CN Banyoles a Catalunya Ràdio. Pèlachs espera millorar els anteriors resultats conscient que trobarà «el mateix nivell que hi pot haver en uns Jocs». «El Mundial d'enguany serà molt exigent. Sobretot, tenint en compte que hi ha molt poca participació perquè no hi ha final B i hi competiran els més bons», va dir.

Per la seva banda, Martí també prioritza «entrar a la final A». El palista, de 22 anys, fins ara havia competit en sub23 i avui debuta en un mundial sènior. Amb el seu company, l'asturià Juan Oriyés, intentaran revalidar l'or d'Espanya al 52-500. «Tenim moltes ganes de competir i fer-ho bé. És el primer any a la modalitat sènior, però donaré el màxim per poder quedar el més endavant possibe», va assegurar el banyolí. Tots dos intentaran complir les expectatives sabent que avancen campí cap a Tòquio i el seu rendiment serà clau per poder-hi viatjar finalment.



Renúncia al Mundial Sub-23

Pèlachs i Martí han hagut de renunciar al Sub-23, en K2-500 i K4-500 respectivament, per poder preparar al màxim l'absolut. L'any passat els palistes del CN Banyoles van penjar-se dues medalles al Mundial de priagüismeSub-23 de Pitesti (Romania); l'or per Martí al K4-500 i la plata per Pèlachs al K2-500, que va veure's superada pel bot polonès en els darrers 100 metres. Els banyolins arriben al Mundial de Portugal després de fer un bon paper al Campionat d'Europa absolut el passat mes de juny. Pèlachs va quedar cinquena i Martí vuitè.