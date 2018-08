El punt i a part de Roger Vidal

Després de 291 partits, nou temporades i d'un total de cinc ascensos amb la Unió Esportiva Olot, Roger Vidal va decidir, en finalitzar la temporada passada, penjar les botes i posar així el punt i final a la seva carrera com a futbolista. Però no va ser fins ahir que el jugador de Castellfollit de la Roca es va acomiadar a la sala de premsa de l'estadi Municipal davant la presència de la directiva i els representants dels mitjans de comunicació, així com també els que han estat els seus companys de vestidor fins ara. «Quan vaig venir a Primera Regional mai m'hauria arribat a imaginar que l'Olot podria escalar fins a Segona B. Era un projecte engrescador i la nostra meta era la Tercera Divisió, però finalment ens hem plantat un esglaó més amunt. Qui sap quin és el límit d'aquest club. Tant de bo això pugui anar a més», declarava Vidal amb un somriure d'orella a orella.

Malgrat el seu comiat com a futbolista, el garrotxí continuarà vinculat al club. El president de l'entitat, Joan Agustí, va aprofitar la roda de premsa per presentar a Roger Vidal com a nou directiu de la Fundació Unió Esportiva Olot. «Això és una gran alegria, ens agrada que gent de la casa que han crescut amb nosaltres puguin continuar vinculats al club», va manifestar Agustí.

Aquest proper diumenge, a partir de les 6 de la tarda, l'Olot s'estrena a la lliga a casa davant el Cornellà. Minuts abans que comenci el partit, Roger Vidal rebrà un homenatge a la gespa de l'estadi que tantes vegades ha trepitjat amb la samarreta vermella. Molts són els records que s'emporta d'aquesta etapa. «Em quedo amb el primer ascens a Segona B contra l'Arandina. I més recent, amb el gol de la salvació d'en Barnils. Sabia que era el meu últim dia i vaig fer l'esprint de la meva vida», rememorava.



Garrido i la Lliga

Amb el cap ja posat en l'estrena d'aquest diumenge a la Lliga, el tècnic Raúl Garrido va atendre ahir els mitjans després de l'entrenament de l'equip. Va voler deixar clar que és important començar a casa i que tant ell com els seus jugadors volen continuar amb la bona dinàmica de la temporada passada. Això sí, va repetir diverses vegades que tothom ha de sumar i donar el cent per cent per assolir els objectius. «Hem de ser conscients d'on estem. Aquest és el grup més difícil de Segona B i hem de tenir els peus a terra. Vull transmetre un missatge d'il·lusió però també sent conscients de la dificultat del repte».

El primer rival serà el Cornellà, que ha canviat d'entrenador aquest estiu. Jordi Roger, després de 7 anys al capdavant de l'equip, ha decidit deixar enrere aquesta etapa per signar amb la Balompédica Linense. El seu substitut serà Xavi Calm, qui ha estat el seu ajudant en les dues darreres temporades. «El Cornellà és un gran equip que ve de disputar un play-off per pujar a Segona. Ells han fet molts fitxatges que nosaltres no ens podem permetre, així que hem d'afrontar el partit amb humilitat i respecte pel rival», declarava Garrido en ser demanat pel seu rival de diumenge.

L'entrenador de l'Olot també va tenir unes sentides paraules per a Roger Vidal, que va acomiadar-se ahir com a jugador, malgrat que seguirà formant part del club garrotxí com a directiu. «He compartit pocs mesos amb ell però suficient per adonar-me del gran jugador i la gran persona que és. Ha estat un suport constant per al cos tècnic. És una persona que sempre ha sumat. Tant de bo hagués continuat però respecto la seva decisió». Això va dir, abans de confessar que va oferir a Vidal la possibilitat d'unir-se al cos tècnic.