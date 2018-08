Girona i Lloret obren el curs amb la Lliga Catalana

Els patins ja roden als pavellons del Citylift Girona i del Lloret Vila Esportiva. Els dos equips gironins van començar els entrenaments la setmana passada per tenir-ho tot a punt per al proper 22 de setembre, quan comenci una nova edició de l'OK Lliga. Els de Ramon Benito, a més a més, també hauran de compaginar-ho amb la participació a la competició europea, per primera vegada.

Abans de l'estrena de l'OK Lliga, el Girona i el Lloret 2018-19 s'estrenen aquest cap de setmana coincidint amb la XIV Hoquei Lliga Catalana. Els gironins ho faran avui rebent el Sant Cugat (21h) i els selvatans demà a les dotze del migdia visitant al Noia. L'entrenador del Girona Ramon Benito es mostra prudent davant la nova i il·lusionant temporada. «No hem d'oblidar d'on venim ni qui som. L'objectiu és consolidar-nos a la lliga. Hem de reafirmar l'equip revelació que vam ser l'última temporada. A la lliga hem d'intentar fer un passet més, sense oblidar que és complicat», assegura. Benito confessa estar «il·lusionat» amb la plantilla que li ha quedat malgrat les baixes dels germans Gelmà, Borja Ramon i Albert Daniel. «Té molta qualitat. Hem tingut pèrdues però també hem fet fitxatges competitius». Enric Torner (Forte dei Marmi) i Marc Gómez (Scandiano), són les dues cares noves de l'equip a més a més dels joves del planter Marçal Coll i Carles Bustos.

De la seva banda, el Lloret enceta l'etapa post Manolo Barceló amb l'aposta per Josep Codina (Cassanenc) a la banqueta. Els selvatans han incorporat Moisès Aguirre (Tordera), Joan Gelmà (Girona) i el francès Antoine Le Berre (Merinhac). Marc Grau (Noia) i Gallardo i Fernández (SHUM) són les baixes respecte a la temporada passada.