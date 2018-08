L'amarga estrena d'Eloi Amagat amb el New York City

De ben segur que Eloi Amagat no s'hauria imaginat mai que la seva aventura als Estats Units començaria amb mal peu. L'excapità del Girona va acceptar ara fa un mes la proposta del New York City i va emprendre el repte de jugar a la MLS a les ordres del seu extrenador al Girona, el colomenc Domènec Torrent. Es mantenia, de passada, en una de les franquícies del City Group, on també hi és el Girona FC. Després d'unes setmanes posant-se a to físicament, la passada matinada va tenir l'oportunitat, per fi, d'estrenar-se. Ho va fer com a titular i en el derbi contra el New York Red Bulls. Un duel directe a les posicions capdavanteres de la classificació. Tanmateix, la cosa no va sortir com hauria desitjat el gironí. No ja pel resultat (1-1) final, sinó perquè Eloi Amagat només va durar 40 minuts sobre el terreny de joc. L'àrbitre del partit va considerar desproporcionada una entrada seva al mig del camp i va expulsar-lo amb vermella directa aigualint així la seva estrena amb la samarreta del New York City.

Al final del partit, Eloi va elogiar l'esforç dels seus companys per empatar en inferioritat numèrica i els va demanar disculpes, així com a l'afició, per l'expulsió. David Villa es va encarregar d'igualar el marcador (1-1). La darrera vegada que Eloi Amagat va veure una targeta vermella va ser la temporada 2011-12 jugant amb el Llagostera en un partit de Segona B al camp del Lleida.