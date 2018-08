Pau Juscafresa continuarà al Bàsquet Girona

El Bàsquet Girona continua perfilant la plantilla que aquesta temporada competirà a LEB Plata i ahir es va assegurar la continuïtat de l'aler pivot, Pau Juscafresa, per un any més. El banyolí s'afegeix a David Cuéllar i Xavi Costa que també han perllongat la seva vinculació per una campanya més, i a Nil Angelats i Robert Cosialls, incorporats. Juscafresa, de 21 anys es va formar al CB Banyoles i també ha passat pel planter del Girona FC, Sant Josep Girona, CEB Girona i Olost abans de jugar al Quart i al Sant Narcís, ja com a sènior.