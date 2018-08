El Barça visita el José Zorrilla amb ganes de sumar la primera victòria a domicili

El Barça visita avui (22.15h) el José Zorrilla amb l'objectiu de ratificar les bones sensacions ofertes en el seu debut de la lliga al Camp Nou i buscar la seva primera victòria a domicili, per a la qual cosa haurà de superar un Valladolid que es retroba com a local amb l'elit.

El vigent campió va iniciar la defensa del títol amb una golejada a casa, davant l'Alabès (3-0), en un partit en el qual Leo Messi va tornar a ser, una vegada més, el far de l'equip. L'entrada al descans de Coutinho per Semedo tornava a Sergi Roberto al lateral dret i va resultar fonamental perquè el conjunt blaugrana jugués més a prop de la porteria vitoriana. Per aquest motiu, el tècnic, Ernesto Valverde, podria repetir el mateix onze que va sortir a la segona part contra l'Alabès a Valladolid, on el Barça va perdre (1-0) en la seva última visita fa quatre anys i mig. Valverde segueix sense poder comptar amb els lesionats Denis Suárez i Carles Aleñá, als quals aquesta setmana se'ls han afegit a la infermeria Sergi Samper, que no compta per al tècnic extremeny i ni tan sols té dorsal, i Jasper Cillessen. Per cobrir la baixa del porter holandès, el tècnic va convocar dijous al del filial Jokin Ezquieta. En la roda de premsa celebrada ahir, Valverde va parlar de Rakitic i de l'interès del Paris Saint-Germain en fitxar el migcampista croat. «Compto amb ell, és un futbolista fonamental».

El Valladolid, que va empatar a Girona, comptarà amb dues de les últimes incorporacions, Duje Cop i Enes Unal, amb els quals Sergio González buscarà donar un plus a la faceta ofensiva. El tècnic català va donar a conèixer la llista de convocats per al debut sense estar-se de res davant els seus aficionats, àvids de tornar a veure al Valladolid en l'elit després de quatre anys d'espera.