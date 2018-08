Bigas torna sense desfer les maletes

Canvi de plans d'un dia per l'altre i, en conseqüència, de futur. El peraladenc David Bigas opta per quedar-se «a casa», després de sentir-se atret pel projecte d'Oriol Alsina al Llagostera i no quedar gens convençut del Vicenza Calcio, on tenia pensat viure una nova experiència aquesta temporada. El lateral, de 24 anys, havia decidit emprendre la seva primera aventura a l'estranger fent confiança al conjunt biancorosso sense imaginar-se que al cap de pocs dies tornaria decebut cap a l'Empordà i amb les maletes pràcticament sense desfer.

«Ja ho tenia tot preparat per viure a Itàlia, portava gairebé tota la casa empaquetada al cotxe», explica Bigas més tranquil ara que s'ha refredat la situació i per fi té un equip que li ha transmès «molt bones sensacions». I és que el jugador ha tingut un estiu d'allò més mogut: «En comprometre'm amb el Vicenza, tots els clubs que s'havien interessat per fitxar-me ja tenien un lateral. Tornar d'Itàlia va significar començar de zero una altra vegada». Després de quedar lliure de contracte i tancar la seva etapa de tres cursos a l'Olot, la «desorganització» dels italians no va acabar de fer-li el pes. «No em sabien confirmar res. Ni la categoria (Sèrie C o D), ni el cos tècnic, ni on havíem d'entrenar... Un dissabte parlant amb Maxi Rosales ens vam escalfar, vam parlar amb els dirigents del club i vam decidir rescindir el contracte», diu. Escaldat de l'experiència a Itàlia, Bigas s'ha decidit pel Llagostera i per «l'ambició d'Oriol Alsina». «Vaig estar entrenant-me amb el Figueres, però el projecte esportiu del Llagostera tot i estar a Tercera és impressionant. A més el fet que hi sigui l'Oriol, que en pocs anys va aconseguir portar l'equip a Segona A, va fer-me pensar si podem tornar a fer una gesta semblant. És molt complicat però les ganes i la plantilla hi són», comenta.

La seva arribada al Llagostera podria suposar un pas enrere en la seva carrera esportiva, tenint en compte que els últims anys se'ls ha passat a Segona B i fins i tot va debutar a Segona A amb el Girona de Machín. No obstant això, Bigas està segur de la seva decisió perquè «a vegades fas un pas enrere per fer-ne dos endavant». «Tant a Segona B com a Tercera hi ha bons jugadors que podrien estar més amunt. El nivell d'exigència serà el mateix o superior», assegura. Així doncs, l'empordanès finalment passarà aquesta temporada a terres gironines on té la intenció de «reivindicar-me». «Jo el que vull és jugar-ho tot i treballaré perquè així sigui», confessa el lateral, que té ganes de poder debutar davant del Sants.