Jorge Lorenzo obté la 'pole' al circuit de Silverstone

Jorge Lorenzo ha aconseguit la 'pole' amb Ducati en ser el més ràpid en la segona classificació per al Gran Premi de Gran Bretanya de MotoGP que diumenge, es disputa al circuit de Silverstone i en la qual el fabricant italià ha fet doblet en col·locar segon l'italià Andrea Dovizioso.

El líder del mundial Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) s'ha hagut de conformar amb la cinquena plaça, mentre que l'italià Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) ha tingut un clamorós error d'estratègia i ha tornat a la pista després de canviar pneumàtics sense temps material per poder fer una volta.

Les condicions de la pista han resultat caòtiques, fins al punt d'una multitudinària caiguda en una zona del traçat, revolt set, en què s'ha entollat l'asfalt, ha obligat a mostrar bandera vermella davant la perillositat de la situació i posteriorment cancel·lar la resta del quart entrenament lliure que els pilots encara tenien per davant.

Amb moltes presses i encara més retard, han saltat a la pista tots els pilots que havien de disputar la segona classificació i tots amb pneumàtics d'aigua, i en aquestes condicions el primer beneficiat ha estat el britànic Bradley Smith, per la seva condició de local i també pel fet que en disputar la primera classificació ja "coneixia" l'estat de l'asfalt en aquestes condicions.

Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP18) ha assumit el paper de líder una volta més tard amb 2:12:001 i, per darrere, Marc Márquez ha recuperat la segona plaça is'ha quedat a 8 mil·lèsimes de segon del que serà el seu company la temporada que ve, però llançat en la seva volta ràpida el britànic Cal Crutchlow (Honda RC 213 V) s'ha posat primer.

No li ha durat massa el liderat a Crutchlow. Per darrere ha arribat el francès Johann Zarco (Yamaha YZR M 1) per prendre-li la primera plaça, mentre que l'italià Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) ha comès un garrafal error i ha entrat al seu taller a canviar de pneumàtic sense temps material per aconseguir fer una nova volta ràpida que li permetés millorar el dotzè lloc -últim de la segona classificació-, que ha acabat ocupant.