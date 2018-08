Maverick Viñales es reivindica a Silversonte

Maverick Viñales va recuperar sensacions ahir al circuit de Silverstone durant la primera jornada d'entrenaments lliures del Gran Premi de Gran Bretanya. El pilot rosinc va ser el més ràpid de la primera sessió, superant a Valentino Rossi i Andrea Dovizioso per gairebé dues dècimes, però finalment l'italià de Ducati va acabar marcant el millor temps fent un registre a la sessió de la tarda de 2:01.385; 61 mil·lèsimes d'avantatge sobre Viñales i només 5 sobre el pilot local Cal Crutchlow. En Moto 3, el gironí Albert Arenas va acabar quinzè. Isaac Viñales (Moto 2) no va poder acabar per un accident.

L'equip de Yamaha va donar símptomes de millora i, després que el rosinc i Rossi es quedessin amb les dues primeres posicions a la sessió del matí, Viñales va col·locar-se tercer, just per davant de Marc Márquez. El líder del Mundial va patir una caiguda sense conseqüències al matí i posteriorment va millorar fins a situar-se quart i donar la primera «lliçó» moral al seu gran rival de les últimes setmanes, Jorge Lorenzo. El pilot mallorquí va competir amb el seu futur company d'equip i finalment va aconseguir la cinquena posició. Per darere, Rossi no va poder mantenir les bones sensacions inicials i va caure a la vuitena plaça. En Moto 2, Àlex Márquez va començar liderant el cap de setmana. El català va deixar anar un primer avís als dos màxims aspirants al títol, Francesco Bagnaia i Miguel Oliveira, que van patir diversos problemes. L'italià només va poder ser setè i encara pitjor va quedar el portuguès, que va caure en la primera sessió i no va poder rodar a la segona. El llançanenc Isaac Viñales no va poder disputar la segona sessió a causa d'un fort accident que va patir al matí (8è).