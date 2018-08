Dembélé i el VAR salven el Barça

El Barça va aconseguir la segona victòria de la Lliga després d'imposar-se amb molt de patiment a Valladolid. En un terreny de joc impracticable, el gol de Dembélé va ser decisiu perquè els d'Ernesto Valverde sumessin els tres punts. El triomf va perillar per l'empenta local. Tant que en el temps afegit el VAR no va donar com a vàlid un gol de Keko que hauria suposat l'empat.

L'alta pressió del Valladolid va fer mal al Barça d'entrada amb pèrdues al mig del camp que permetien els davanters locals plantar-se amb pocs tocs a l'àrea de Ter Stegen. Així, Enes Ünal va tenir la primera clara ocasió de perill amb una rematada amb l'esquerra que el porter alemany va desviar a córner. Els jugadors blaugranes intentaven trenar i combinar però l'estat del terreny de joc començava a treure'ls de polleguera. Una acció per la banda esquerra va acabar amb una centrada de Dembélé als núvols quan Suárez estava a punt per rematar. El davanter uruguaià va gaudir de l'ocasió més clara de la primera part quan es va plantar sol davant Masip. L'exporter del Vilajuïga però va guanyar-li la partida en l'un contra un. Tampoc Messi trobava el camí en un camp impracticable on l'esfèrica semblava una pilota de platja. L'argentí ho va provar amb un xut de falta que no va trobar erl camí de la porteria.

A la represa, Dembélé es va enganxar a la banda dreta i des d'allà va generar molt de perill. Així després d'una deixada de cap de Sergi Roberto, l'extrem francès va encetar el marcador amb un llançament ras que va superar Masip. El gol va donar tranquil·litat als d'Ernesto Valverde mentre el Valladolid no va variar el seu ritme intens per intentar cercar l'empat.

Els castellans no van acusar el cop del gol, conscients que continuaven al partit. L'entrada de Keko i el canvi de sistema va donar més aire als castellans. L'ex del Girona va estar a punt de batre Ter Stegen amb un cop centrat. El Barça començava a patir. El Valladolid posava en dificultats els blaugranes. El brasiler Malcolm, que debutava, hauria pogut sentenciar però Masip va endevinar-li la intenció. El temps de descompte va estar marcat per la decisió del VAR sobre un gol del local Keko que les imatges no van donar com a vàlid enmig de la polèmica.