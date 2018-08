L'Olot comença la temporada amb un empat davant del Cornellà

L'Olot ha encetat aquesta tarda la seva segona temporada consecutiva a Segona Divisió B, i ho ha fet amb el mateix resultat que va acabar l'anterior, és a dir, amb un empat. Fa tres mesos, l'empat a dos contra l'Elx amb un gol de Roger Barnils sobre la botzina, va servir per celebrar la desitjada permanència. Avui, en canvi, ha servit per sumar el primer punt d'una nova temporada que s'espera sigui més tranquil·la que la passada.

Sigui com sigui, el cert és que malgrat arribar al descans amb el marcador sense moviments, les coses s'han capgirat quan en el minut 61, Goldar amb un cop de cap ha avançat a l'equip del Baix Llobregat. Per sort, els de la Garrotxa han sabut reaccionar, i pocs minuts més tard (78'), Marc Mas amb una rematada impecable després d'una gran centrada enroscada de Guzmán ha igualat el marcador per posar el definitiu empat (1-1).