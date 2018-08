L'Olot enceta el curs amb més gironins que mai rebent el Cornellà

L'Olot, després d'una pretemporada en la qual ha deixat bones sensacions, rebrà aquesta tarda el Cornellà. Els de Garrido volen continuar amb la bona dinàmica a casa de la temporada passada i donar una alegria a l'afició en aquest primer partit de lliga. «Ens sentim molt bé a casa, hem creat un vincle molt fort amb l'afició i els jugadors estan a gust. Ens caldrà estar tots desperts, atents, enèrgics, valents i concentrats per superar el Cornellà. La ciutat es mereix fer coses grans», afirmava l'entrenador a la roda de premsa prèvia al primer partit de lliga, en el qual serà baixa el davanter Marc Cosme.

«El Cornellà és un gran equip que ve de disputar un play-off per pujar a Segona. Ells han fet molts fitxatges que nosaltres no ens podem permetre, així que hem d'afrontar el partit amb humilitat i respecte pel rival», valorava Garrido. Els rivals venen de patir força canvis a la seva plantilla. S'han incorporat fins a dotze jugadors, per contrarestar les baixes. El canvi més significatiu ha estat a la banqueta. Jordi Roger ja no serà l'entrenador del Cornellà aquesta temporada després de set anys dirigint el club cornellanenc. Abans del partit, Roger Vidal, que va decidir al final del passat curs penjar les botes, rebrà un homenatge a la gespa de l'Estadi Municipal. L'exjugador de Castellfollit deixarà de vestir-se de curt però seguirà lligat a la Unió Esportiva Olot com a directiu.