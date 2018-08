Maverick Viñales fa l'onzè millor temps en la classificació a Silverstone

Maverick Viñales (Yamaha) no va poder passar de l'onzena posició en la classificació per a la cursa de MotoGP del Gran Premi de la Gran Bretanya, que se celebra avui al circuit de Silverstone. De fet, la cursa, que estava programada per a les dues del migdia, s'ha avançat a dos quarts d'una degut a la previsió de pluja i a la perillositat, amb l'estat de l'asfalt del circuit britànic, que comportaria per a la carrera.

Viñales va patir els contratemps d'una situació climatològica canviant i el fet que hi hagués zones del circuit molles i, d'altres, més eixutes, va provocar que el rosinc només pogués quedar en onzena posició en aquesta sessió classificatòria, just per davant del seu company d'equip, l'italià Valentino Rossi, que es va quedar sense temps per fer la seva volta ràpida.

El més ràpid en la sessió qualificatòria i que sortirà des de la pole position va ser Jorge Lorenzo (Ducati), qui va aconseguir el primer lloc per davant del seu company d'equip, l'italià Andrea Dovizioso. Marc Márquez, líder dle Mundial sortirà des de la cinquena posició de l'engraellat.



Arenas s'afiança al davant

El gironí Albert Arenas segueix amb la seva progressió a Moto3 i, ahir, va aconseguir el quart millor temps de la sessió qualificatòria. El gironí, que va aconseguir la victòria al Gran Premi de França, havia tingut una davallada de resultats, però ja en el darrer Gran Premi va aconseguir sortir des de la primera línia de la graella, aconseguint finalitzar en quarta posició.

De la seva banda, el pilot de Llançà Isaac Viñales no prendrà part en la sortida de Moto2, degut a què, en els entrenaments de divendres va patir una caiguda en la que es va fracturar el braç, cosa que li impedirà participar.