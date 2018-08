El Peralada debuta amb un punt que té gust de poc

El Peralada ha fet allò que no s'ha de fer en un partit de futbol, anar de més a menys. Ho diu la dita. No diguis blat que no sigui al sac i ben lligat. Els alt-empordanesos han sortit amb una marxa més, i a les primeres de canvi han obert la llauna. Ha estat al minut 7, quan Pau Miguelez ha enviat l'esfèrica al fons de la porteria local superant per baix al porter del Sabadell, Roberto (0-1).

Abans de la mitja hora de joc ha arribat el segon del Peralada. En aquesta ocasió, ha estat Valery l'autor del segon gol del conjunt xampanyer després d'una gran centrada amb l'esquerra de Sergi Alamo al segon pal que ha rematat Kevin Soni, i que el porter local no ha blocat. Valery molt atent ha aprofitat la pilota per driblar a Roberto i posar el 0-2 a l'electrònic de la Nova Creu Alta. Amb aquest avantatge s'ha arribat al descans del partit.

L'alegria de la mitja part, però, ha durat poc. Massa poc. I és que a la represa el guió ha canviat de forma radical en un tres i no res. De fet, només s'havien jugat 56 segons de la segona part quan Néstor ha aprofitat un refús del porter del Peralada que havia fet una gran aturada prèvia per afusellar-lo des del punt de penal i escurçar diferències (1-2).

En el minut 74, ha arribat el segon del Sabadell que ha caigut com un autèntic gerro d'aigua freda a la plantilla de Chicho Pèlach. Aleix Coch ha rematat de cap un córner a la dreta de Marc Vito. A deu minuts del final, el Peralada s'ha quedat amb un jugador menys per la doble groga que ha vist Jordan Barroihet.

Tot i jugar la recta final del primer partit del curs amb un jugador menys, el Peralada ha sabut defensar-se i sumar així el primer punt de la temporada.