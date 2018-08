Vettel guanya a Spa en superar Hamilton en una sortida convulsa

El pilot alemany Sebastian Vettel (Ferrari) ha guanyat aquest diumenge el Gran Premi de Bèlgica, tretzena prova del Mundial de Fórmula 1, per davant del britànic Lewis Hamilton (Mercedes) i l'holandès Max Verstappen (Red Bull), després d'una trepidant cursa que en el primer revolt ha viscut un accident múltiple. Fernando Alonso (McLaren) ha estat un dels pilots que ha quedat fora. Carlos Sainz ha estat onzè.

Vettel redueix amb aquesta victòria el seu desavantatge respecte al líder Hamilton. Ha completat com a líder les 44 voltes al llarguíssim circuit de Spa-Francorchamps i ha exhibit gran perícia per esquivar els incidents del començament i situar-se primer.

Amb 7.004 metres, el circuit més llarg del Mundial ha reviscut el xoc del GP de Bèlgica de l'any 2012 quan es van apagar els llums del semàfor. Només arrencar, l'alemany Nico Hulkenberg (Renault) s'ha passat moltíssim en la primera frenada i ha envestit Alonso i el cotxe literalment ha volat per sobre del monoplaça del monegasc Charles Leclerc (Sauber). L'asturià ha rememorat amb això un incident gairebé idèntic sofert el 2012, conduint llavors per l'escuderia Ferrari.

A part de Hulkenberg, Alonso i Leclerc, altres damnificats d'aquest succés han estat l'australià Daniel Ricciardo (Red Bull) i el finlandès Kimi Raikkonen (Ferrari). El pilot 'aussie' ha necessitat passar pel seu garatge per canviar l'aleró posterior, després d'haver tingut un toc que ha involucrar al propi Raikkonen; aquest, per la seva banda, ha intentat continuar un parell de voltes però finalment ha desistit.

I mentre al mig del gran grup xocaven sense remei, per davant Vettel ha aprofitat la conjuntura per atacar Hamilton. Li ha agafat el rebuf en el moment idoni i l'ha avançat mentre hi havia la bandera groga en pista, just abans que sortís un 'safety car' que s'ha allargat durant quatre voltes.