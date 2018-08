El Barça Lassa d'Andreu Plaza s'estrena davant l'Elite a la copa Intercontinental

El Barça Lassa, entrenat pel gironí Andreu Plaza, debuta avui a Bangkok (Tailàndia) a les 13.30 hora catalana, en el primer partit de la Copa Intercontinental contra l'equip nord-americà Elite Futsal.

El torneig, que servirà per estrenar la temporada, comptarà amb la participació de sis equips, representant cinc Confederacions. Els sis equips que participen són el Magnus de Falcao com a actual campió de la Intercontinental, el Carlos Barbosa com a actual campió de la Libertadores; el Chonburi tailandés com a amfitrió; l'Elite Futsal d'Estats Units com a representant de la CONCACAF; Los Angeles Futsal com a representant africà i el Barça Lassa, representant europeu. Els grans favorits per aconseguir el títol són els dos conjunts brasilers. El conjunt blaugrana afronta la competició amb les esperances d'aconseguir el seu primer títol tot i la manca de rodatge. Els blaugrana s'estrenen contra un equip farcit de brasilers. El tècnic gironí va advertir que «és un rival molt competitiu» i «que esperava un partit molt físic». El capità Sergi Lozano va declarar que «han de centrar-se partit a partit i que no poden pensar a guanyar la Copa abans de disputar el primer enfrontament».