Espectacular accident de Fernando Alonso al Gran Premi de Bèlgica

Fernando Alonso va patir un greu accident a la primera curva del circuit d'Spa després de ser envestit pel pilot alemany Nico Hulkenberg, que va frenar molt tard en el primer revolt i va impactar-lo per darrere fent volar el McLaren per sobre del cotxe de Charles Leclerc. Es va veure obligat a abandonar Daniel Ricciardo, que va ser l'altre pilot involucrat en l'accident. Tot i el greu impacte, el pilot asturià va poder sortir pel seu propi peu del seu monoplaça. Per sort, tot va quedar en un ensurt sense cap lesió.

L'accident sofert per Alonso va recordar l'any 2012, en aquest mateix circuit, quan l'asturià que militava a Ferrari va passar-se de frenada i va impactar amb Grosjean.

Sebastian Vettel es va imposar al Gran Premi de Bèlgica que va permetre retallar-li distàncies a la classificació per al Mundial a Hamilton. L'alemany va trencar la ratxa de les dues victòries consecutives del britànic a Alemanya i Hongria. Vettel va aconseguir retallar 7 punts a la general, que ara està a 17 punts del pilot de Mercedes.

A la primera volta, el pilot de Ferrari va avançar l'anglès, que sortia des de la pole d'Spa Francorchamps. El jove holandés Verstappen va completar el podi com a tercer classificat. L'espanyol Carlos Sainz, que sortia des de la setzena posició, va quedar a l'onzena posició per darrere del Sauber d'Ericsson.

Sebastian Vettel va superar Alain Prost i se situa com el tercer pilot amb més victòries de la història de la Fórmula 1, amb un total de 52 triomfs. L'alemany només té per davant el britànic Lewis Hamilton, amb 67 victòries, i el set vegades campió el món, l'alemany Michael Schumacher, amb 91.

La setmana que ve es disputarà el Gran Premi d'Itàlia a Monza. L'escuderia de Ferrari correrà a casa, on l'alemany tindrà una nova oportunitat per reduir distàncies a la classificació general a falta de vuit curses per finalitzar el campionat.