Expedienten la gespa de Zorrilla

La imatge del José Zorrilla, més propera a un prat ideal per viure-hi els conills que a un camp de futbol, ha fet la volta al món i aquesta publicitat no se la pot permetre una lliga que pretén ser la millor i que vol exportar el seu producte més enllà de les seves fronteres. Javier Tebas, president de la Lliga, no va trigar ni una hora des de la finalització de l'enfrontament entre el Valladolid i el FC Barcelona a anunciar des del seu compte de Twitter que «l'estat de la gespa del José Zorrilla no reunia les condicions mínimes exigides per a una competició com la Lliga» i que evidentment obriria un expedient disciplinari a l'equip val·lisoletà «per depurar responsabilitats».

L'equip blaugrana ja va mostrar la seva preocupació dies abans de la disputa del partit i van comprovar com els seus temors es feien realitat després de trepitjar una gespa que va ser plantada només quatre dies abans del matx. Les crítiques dels jugadors així com del tècnic, Ernesto Valverde, en finalitzar els noranta minuts van ser molt contundents. Jugadors com Piqué o Busquets van qualificar l'estat del terreny de joc com «vergonyós i lamentable», mentre que el tècnic extremeny enviava un missatge a la competició dient que «no es pot internacionlitzar la Lliga i que hi hagi camps que no compleixen uns mínims».

I és que durant tot el partit es va veure com la nova gespa de l'estadi s'aixecava en grans quantitats i deixava forats per tot el rectangle de joc que dificultaven el joc dels dos conjunts. Això no només va afectar l'espectacle, es va poder veure com els jugadors erraven controls i passades senzilles després que l'esfèrica fes un bot estrany, sinó que les irregularitats del camp van posar en risc la integritat dels jugadors que podien haver patit una lesió.

Tant l'entrenador català del Valladolid, Sergio González, com el seu president, Carlos Suárez, no van defugir la polèmica i van comparèixer per assumir les seves responsabilitats. El president va acceptar totes les crítiques i va assumir com a normal que el Barça volgués presentar una queixa.

L'equip castellà que torna a Primera després de disputar el play-off d'ascens en el qual va deixar fora del camí l'Sporting de Gijón en l'última eliminatòria, va decidir substituir la gespa de l'estadi, així com renovar la il·luminació per acollir-se a les normes de la categoria. Els treballs no van complir el calendari previst i van provocar que la gespa no fes arrel.

La Lliga ja té l'expedient sobre la taula i el Valladolid espera una més que possible sanció.