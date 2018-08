El Figueres suma el primer punt de la temporada

El Figueres va sumar el primer punt de la temporada, després d´empatar en un partit d´alt voltatge contra l´Europa a Vilatenim. Sense els lesionats Torres i Gelmà, els de Joan Esteva van ser superiors a l´hora de dominar la possessió, però malauradament això no va tenir recompensa. I en el món del futbol, el més important és introduir l´esfèrica al fons de la xarxa, cosa que de moment la Unió ha fet amb comptagotes –un únic gol– en aquesta lliga després de les dues primeres jornades.

Un error defensiu dels locals va permetre a Eloi plantar-se sol davant d´Aroca, que va frustrar amb el peu l´intent de marcar del rival (6'). La resposta a l´altre costat la va firmar Ivan Murillo, amb una cursa de fora cap a dins que ell mateix va acabar amb un xut massa alt amb el peu esquerre (18'). L´equilibri entre ambdós equips era evident. Qualsevol cosa podia passar. Els visitants es van poder avançar amb una gran acció d´Èric (24´) que per sort dels alt-emporadanesos no va acabar a bon port, poc abans que la tingués Pons, que va despenjar una centrada de Puig –omnipresent en tots els atacs de la Unió– i va provar un llançament amb la dreta que va topar al cos d´un rival quan ja es dirigia a porteria (33'). I així es va arribar a l´equador del partit.

A la represa, els de Joan Esteva van continuar fent-se amb el domini absolut de la pilota. Una vegada més, això no es va traduir en bones notícies. Carles Puig ho va intentar amb un xut massa creuat (51') poc abans que una centrada d´ell mateix des de la banda dreta no pogués desviar-la per ben poc Álvaro Fernández (61'). Els minuts anaven passant, i el guió era el mateix. Feia la sensació que el partit podia haver durat tota la nit, i el resultat no s´hagués mogut. Aroca sota pals es va multiplicar per solucionar un dubte seu en una acció en què no va poder recollir bé una centrada des del costat dret i el rebuig va anar a parar a les botes d´Eric, que a boca de canó va xutar amb l´ànima però que va topar un cop més amb la intervenció de molt mèrit del porter blanc-i-blau (64').

Tocava introduir canvis per tocar la tecla per revolucionar el partit. Conscient d´això, el tècnic de la Unió, Joan Esteva, va fer els primers canvis de la tarda. Va fer entrar Pimentel, Espuña i Valverde, però, si bé és cert que l´equip va trepitjar àrea amb una mica més d´insistència, l´efectivitat va continuar sense acabar arribant. Un cop de cap defectuós de Canal (68'); un mà a mà de Pimentel (79') escorat a l´esquerra amb Priego; un xut enverinat de Puig en molta bona posició (85') i una centrada de Ritxi des de la dreta que el porter Priego quasi s´empassa (89') haurien pogut acabar decantant la balança per a la Unió en el tram final del matx.

Diumenge, el Figueres visitarà el Martinenc (18 h) a la recerca de la primera victòria de la temporada després de caure en la primera jornada de lliga al camp de l´Horta (3-1) i d´empatar ahir a Vilatenim contra l´Europa en un partit sense gols.