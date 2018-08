L'Olot convenç en la seva estrena a lliga tot i només empatar contra el Cornellà

Un punt per començar! L´Olot va encetar la seva segona temporada seguida a la Segona Divisió B amb un empat contra el Cornellà. Tot i ser dominador del partit durant molts minuts, un gol a pilota aturada a l´inici de la segona part (61´) de Goldar va obligar l´equip de Raú Garrido a remar contra corrent. Per sort, a la recta final (78´) va arribar Marc Mas per rescatar el seu equip.

Ahir, Raúl Garrido va apostar per la defensa de tres que tants bons fruits li va donar la temporada passada. Només dos minuts van tardar els garrotxins a forçar el primer córner del partit i és que, com ja era costum la temporada passada, els olotins no van dubtar a dur la iniciativa del partit. Tot i això, la primera ocasió clara de l´Olot no va arribar fins al minut 14, quan Guzmán va rebre a banda esquerra, va superar Pere per velocitat i es va endinsar dins l´àrea rival per provar un xut amb la dreta que va rebutjar el porter del Cornellà, Ramon Juan.

La segona oportunitat no es va fer esperar, ja que passats cinc minuts Alfredo va estar a punt de sorprendre el porter visitant amb un xut llunyà que va aturar amb suspens el santcuganenc. Els visitants no van acabar de trobar-se còmodes durant la primera part i cap al final dels primers 45 minuts els olotins van tornar a crear perill a la porteria cornellanenca. Aquesta vegada amb un xut des de dins de l´àrea de Marc Mas, que va rebutjar un defensor visitant. L´última ocasió de la primera part la va tenir el Cornellà amb un xut de falta directa de Leo Ramírez que va passar acariciant el travesser de Ginard.

A la segona meitat els olotins van sortir igual d´endollats que a la primera, però va ser el Cornellà el primer d´avisar amb un tret de Pep Caballé que no va posar en problemes al porter de l´Olot, Xavi Ginard. Qui sí que va posar en problemes al porter balear va ser Goldar. El central del Cornellà va rematar amb el cap la centrada d´una falta lateral i va posar el 0 a 1 en el marcador (61´). Tocava reaccionar. Per això mateix, immediatament, Garrido va fer entrar Marc Nierga per Pedro del Campo per intentar capgirar el marcador. El canvi va tenir un efecte immediat, ja que només entrar al camp, l´exdavanter del Lleida Esportiu va rematar una centrada de Guzmán i va estavellar la pilota al travesser. La insistència però seguia sense tenir la seva recompensa. El premi del gol no arribava. Un cop més l´afició va demostrar ahir que té ganes de futbol i més de 1.100 persones es van apropar fins al Municipal.

Els garrotxins no van deixar d´insistir i van buscar perforar la porteria rival una i altra vegada fins que Marc Mas ho va aconseguir, al minut 78, amb una bona rematada de cap aprofitant una centrada de Guzmán. D´aquesta manera, el killer olotí posava l´1 a 1 a l´electrònic. L´Olot no es va voler conformar amb l´empat i va seguir buscant un altre gol que els donés els tres punts, contagiats per una afició que no va deixar d´empènyer l´equip en cap moment. Nierga va tenir la penúltima ocasió al temps de descompte amb una altra rematada de cap que va sobrepassar el travesser de la porteria rival. Héctor Simón va disposar de l´última oportunitat amb una falta directa que va marxar desviada de la porteria de Ramon. El partit va acabar amb empat a 1, malgrat que l´Olot va disposar de força ocasions més per fer el segon, però a vegades el futbol no és just i ahir, igual que molts partits del curs passat, l´Olot ho va poder comprovar.

Després d´aquest empat, la Unió Esportiva Olot buscarà aconseguir els seus primers tres punts diumenge vinent en la seva visita a Montilivi contra el Peralada (19.00 h).