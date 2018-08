Maffeo debuta amb l'Stuttgart i Olunga fa el seu primer gol al Japó

Un dels protagonistes de la victòria contra el Reial Madrid a Montilivi de l'any passat va ser Pablo Maffeo. El lateral barceloní va ser un dels jugadors més destacats de la darrera temporada, en què es va estrenar fins i tot com a internacional sub-21 amb la selecció espanyola i es va fer famós pel seu marcatge individual a Messi. Davant el Madrid, Maffeo va estavellar una pilota al pal i també va participar en la jugada del 2-1 de Portu. Un any després, Maffeo va estrenar-se ahir en partit oficial amb el seu nou equip, l'Stuttgart, a la Bundesliga contra el Mainz 05. El conjunt germànic va pagar 10 milions d'euros al Manchester City, propietari del jugador, pel seu traspàs.

L'estrena no va ser satisfactòria ja que l'Stuttgart va caure per la mínima (1-0, Ujah m. 76). Tot i això, Maffeo ja pot dir des d'ahir que amb només 21 anys ha tastat la Premier League, la Primera Divisió i la Bundeslinga, a més a més d'haver debutat a la Champions League. A l'Stuttgart, Maffeo comparteix vestidor amb jugadors de reconeguda trajectòria internacional com el campió del món amb França Pavard o el veterà Mario Gómez.

D'altra banda, un altre jugador que la temporada passada va defensar la samarreta del Girona, Michael Olunga, va encetar el seu registre golejador amb el seu nou equip, el Kashiwa Reysol de la primera divisió japonesa. Olunga va fer el cinquè gol de la victòria del seu club davant el V-Varen Nagasaki (5-1) en el temps afegit. La temporada passada Olunga va marcar tres gols en tot el curs i tots tres van ser en la golejada al Las Palmas (6-0). Olunga no va marcar cap més gol amb la samarreta del Girona. A l'estiu, el Kashiwa Reysol va pagar uns 2 milions d'euros al Guizhou Zhicheng per fitxar-lo.