El Peralada deixa escapar dos punts a la segona part al camp del Sabadell

Val més un punt que res. Observant el resultat final (2-2), l´empat que va arrencar ahir el Peralada al camp del Sabadell en la primera jornada de lliga, pot semblar positiu. No, en canvi, quan analitzes el partit. I és que els de Chicho Pèlach es van deixar dos valuosos punts a la Nova Creu Alta després de veure com, a la segona part, el Sabadell era capaç d´igualar un marcador advers de 0-2.

Els alt-empordanesos van sortir per feina, i en un tres i no res van obrir la llauna. Quan només s´havien disputat set minuts, Pau Miguélez va fer el primer gol de la tarda superant per baix Roberto després d´aprofitar un rebot en una pilota llarga dins l´àrea previ a un servei de banda de Sergio Álamo. El Peralada s´agradava i, pocs minuts més tard, va arribar la recompensa a la feina ben feta. Va ser abans de la mitja hora de joc (27´) quan Valery va fer el segon després d´una gran centrada amb l´esquerra de Sergi Alamo al segon pal que va rematar Kevin Soni, i que el porter local no va poder blocar. Valery, molt atent, va aprofitar la pilota per driblar Roberto i posar el 0-2 a l´electrònic. Amb aquest avantatge es va arribar al descans.

Semblava que sumar els tres primers punts de la temporada era qüestió de paciència. Malauradament, però, el Peralada va desconnectar. Només començar el segon temps, el guió va canviar de forma radical. Només s'havien jugat 56 segons de la segona part quan Néstor va saber treure petroli d´un refús del porter del Peralada Marc Vito, que havia fet una gran aturada prèvia, per afusellar-lo des del punt de penal i escurçar diferències (1-2). En el minut 74, autèntic gerro d´aigua freda quan Aleix Coch va rematar de cap un córner a la dreta de Vito.

A deu minuts del final, el Peralada es va quedar amb un jugador menys per la doble groga a Jordan Barroihet. Al final, empat a dos, abans de rebre l´Olot diumenge (19 h) a Montilivi.