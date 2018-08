El selvatà Jofre Cullell acaba segon a la Copa del Món sub-23

El ciclista de Santa Coloma de Farners de tan sols 19 anys Jofre Cullell va finalitzar en una meritòria segona posició en la Copa del Món de BTT en categoria sub-23.

La cursa disputada ahir a la localitat francesa de La Bresse, era l'última de la temporada i presentava un circuit tècnic on el de Santa Coloma va poder mostrar tot el seu potencial. L'únic corredor que el va poder superar va ser el norueg Peter Fagerhaug, que va dominar amb autoritat de principi a fi. Cullell va còrrer de menys a més i va acabar retallant la distància que el separava amb Fagerhaug, finalitzant a 14 segons del corredor noruec.

Aquest ha estat el primer any de Cullell dins del circuit de la Copa del Món, on ja en el seu debut va finalitzar setè a Albstadt (Alemanya) i que a la cursa de Vallnord (Andorra) va ser cinquè. Resultats excepcionals per a un corredor jove amb un gran futur per davant.