El GEiEG aposta per l'hoquei adaptat en el seu clàssic torneig La Bola

El tradicional torneig d'hoquei patins base del GEiEG La Bola arribarà els propers dies 1 i 2 de setembre a la seva 28a edició amb una remarcable novetat: serà el marc del 1r torneig d'Hoquei Interior, en una certificació de la clara aposta del GEiEG per l'esport adaptat.

El Torneig La Bola tornarà a ser el punt de trobada d'un grup important d'equips d'hoquei. Es disputarà en totes les categories de formació, des de prebenjamí fins a júnior, tenint un total de sis equips per categoria. Enguany, tornarà a tenir l'etiqueta d'internacional gràcies a la participació del Cottenham Rink Hockey de Gran Bretanya. D'aquesta manera hi competiran: Hoquei Banyoles, Reus Deportiu, CH Cerdanyola, CP Tordera, CH Vilaseva, CP Vic, Cottenham RH (UK), HC Ripoll, CH Arenys de Munt, CP Vilafranca, HC Sentmenat i PHC Sant Cugat. Els partits es diputaran en format de lligueta el dissabte 1 de setembre i diumenge es jugaran semifinals i final de cada una de les categories.

Però si hi ha una novetat important, per aquesta 28a edició de La Bola serà l'organització del I Torneig d'Hoquei Interior (modalitat d'hoquei adaptada per a persones amb discapacitat psíquica) del GEiEG. Després del partit d'exhibició que varen dur a terme la temporada passada, també dintre del marc de La Bola, enguany la secció d'hoquei patins juntament amb la secció d'esport adaptat del GEiEG han organitzat un triangular amb el CP CAR Voltregà, el TEB de Barcelona i el CH Ripollet. Aquest triangular que es disputarà dissabte al matí i tindrà continuació el mateix dissabte a la tarda amb diferents partits d'hoquei inclusiu que tenen com a objectiu acostar aquesta modalitat esportiva als esportistes del Grup i dels altres clubs. En aquests partits d'hoquei inclusiu, els esportistes d'hoquei patins podran compartir i conèixer de primera mà l'esport que practiquen els esportistes federats a la Federació ACELL. També hi participaran els esportistes de la secció d'esport adaptat del GEiEG.

El GEiEG continua fomentant «l'esport per a tothom» com una línia de treball que té com a objectiu fomentar i dinamitzar la pràctica esportiva a tots els sectors de la societat, així com també sensibilitzar la comunitat esportiva sobre la importància de fer accessible l'esport a tothom. «L'esport genera beneficis per a la salut tant a nivell físic, psíquic com social que tothom té dret a experimentar. El benestar que aporta ha d'estar a l'abast», diuen des del club.