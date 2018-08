Junts pel Degà vol saber si té via lliure per entrar a dirigir el Palamós

Pendents de la decisió de Joan Pau Pérez, el grup liderat per l'expresident del Girona, Patxi Otamendi, vol que el procés electoral s'acceleri pel bé del club. És per això que la candidatura de Junts pel Degà demana a l'actual junta que es pronunciï en un sentit o en un altre, és a dir, que confirmin si presenten candidatura a les eleccions a la presidència del Palamós C.F. o si, pel contrari, deixen via lliure perquè sigui Junts pel Degà qui es faci càrrec del club. El portaveu i responsable de l'àrea social de Junts pel Degà, Pere Aliu, va explicar en la presentació del projecte del grup que lidera Patxi Otamendi que «els dies que vagin deixant passar és temps que perdem», va dir Aliu, que va llançar aquest missatge: «Si en Joan Pau es vol presentar que ho digui ja». «En Joan Pau ha de decidir si es presenta o no, serà o ells o nosaltres perquè no hi ha cap altre grup més», «cal fer-ho ràpid perquè el club no quedi en un desgovern», «esperem que els tempos siguin els més curts possibles», «cal recuperar la massa social i retornar la il·lusió al soci», «un club com el Palamós no pot tenir 159 socis, sortirem al carrer i treballarem per augmentar la massa social», «no entrarem amb la piconadora però reclamarem informació, com per exemple el contracte amb Perfect Football». «Aquesta junta deixa la porta oberta a tot aquell que vulgui col·laborar» paraules del vicepresident de l'àrea social, Pere Aliu.

L'actual junta directiva va dimitir divendres passat «per pacificar el club d'una vegada». Les eleccions se celebraran a finals de setembre o com a molt tard a principis d'octubre i el grup encapçalat per Joan Pau Pérez encara està valorant si presentarà candidatura.