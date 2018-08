L'Spar Citylift Girona començarà la pretemporada el 12 de setembre

La travessia pel desert que representa, cada any, l'espai entre el final d'una temporada de la Lliga Femenina i l'inici de la següent, arriba a la recta final. A l'Spar Citylift Girona, per exemple, ja es preparen per començar la pretemporada el proper 12 de setembre, tot i que aquest retorn als entrenaments serà una mica atípic perquè hi haurà jugadores que s'hi incorporaran de manera progressiva. D'entrada, i a falta de la confirmació oficial de la convocatòria definitiva, Laia Palau i Bea Sánchez tenen tots els números de jugar el Mundial entre el 22 i el 30 de setembre. I Núria Martínez està citada per a l'Europeu 3x3 de Romania, entre el 14 i el 16 del mes que ve. «Ens espera una pretemporada força atípica però ens hi haurem d'adaptar», destacava ahir el tècnic, Èric Surís. Per altra banda dues peces destacades com Hampton i Murphy tampoc hi seran el dia 12 perquè tenen prevista l'arribada una setmana més tard.

En les primeres sessions de treball, per tant, Surís se centrarà en «la posada a punt individual de les jugadores, a agafar ritme i a treballar la seva tècnica, perquè els aspectes tàctics col·lectius encara no els podrem aplicar». Amb el primer equip s'hi exercitaran jugadores vinculades del GEiEG de Copa Catalunya i també júniors del GEiEG Uni.

Paral·lelament des de Fontajau ja es treballa també en la confecció del calendari de partits de pretemporada. De moment hi ha concretats duels amb dos rivals, el clàssic enfrontament amb el GEiEG de Copa i una amistós contra el València, que s'estrena aquest any a la Lliga Femenina. Aquest darrer partit es jugarà a la província de Girona, probablement en algun municipi que vulgui fer una aposta pel bàsquet femení de primer nivell, el cap de setmana del 29-30 de setembre.

L'Uni també ja sap que ha de reservar el cap de setmana del 6-7 d'octubre per disputar la final de la Lliga Catalana, contra el vencedor de l'eliminatòria prèvia entre el Sant Adrià i el Cadí. Aquest any la competició tindrà com a seu el pavelló de Fontajau i està a l'espera de fixar dia i hora definitiu en funció de la transmissió televisiva. El següent compromís per a l'Spar Citylift ja serà la Supercopa contra el Perfumerías Avenida, el dia 11 d'octubre, tot just uns dies abans que aquell mateix cap de setmana arrenqui la lliga amb l'Open Day de Torrejón. Les gironines jugaran contra el Mann Filter el diumenge 14 per obrir el nou campionat.