Montilivi tindrà oberta la tribuna i el gol sud pel derbi Peralada-Olot

L´estadi de Montilivi obrirà diumenge la tribuna i el gol sud per encabir els aficionats que vulguin veure el derbi de Segona B entre el Peralada i l´Olot. Ara l´aforament del camp del Girona és per a 14.500 aficionats; pel duel del filial amb els garrotxins, es posaran a disposició del públic les aproximadament 1.300 localitats de tribuna més les 4.000 llargues del gol. Els directius del Peralada ja treballen en l´organització de tots els aspectes logístics del derbi, que s´ha hagut de traslladar a la capital per culpa d´un fong que ha afectat aquestes darreres setmanes la gespa del Municipal. Ahir el president, Miquel Llobet, va reunir-se amb responsables del Girona i es van determinar els espais de la grada que s´obririen i que hi hauria una taquilla en servei per vendre localitats. El preu serà únic, 15 euros, amb l´accés de franc per als socis del Peralada i del Girona.

Llobet va explicar que «esperem que el derbi porti una bona entrada a Montilivi, potser d´entre 1.500 i 2.000 aficionats. Ara al poble la gent està engrescada i també hi ha molts socis i seguidors del Girona que poden aprofitar aquest partit per veure l´equip filial». El Peralada ja s´ha posat en contacte amb l´Olot per saber quantes entrades voldrà per a la seva afició. Ara s´està estudiant com s´organitzarà l´accés al camp. El més probable és que a tribuna s´hi col·loquin els seguidors locals (i els socis del Girona que vagin al partit) i que al gol sud hi hagi els aficionats de l´Olot.

El president del club empordanès també va recordar que «posarem a disposició dels nostres socis els autobusos gratuïts que facin falta per viatjar fins a Montilivi. Només caldrà que els interessats s´inscriguin al club». Aquests autocars sortiran de Peralada al voltant de les cinc de la tarda, dues hores abans de l´inici del derbi.

Pendents de la gespa

A Peralada ja han començat el tractament necessari a la gespa del Municipal per tal de recuperar-la i poder-hi jugar amb normalitat tan bon punt sigui possible. Miquel Llobet va explicar, en aquest sentit, que «després de parlar amb diversos experts en gespa va decidir que s´havia de punxar tota la gespa, adobar-la, tirar-hi llavor i sorra i regar-la. Esperem que el seu estat comenci a millorar però potser arribarem just al 9 de setembre, quan tornem a jugar a casa, amb el Conquenc». De moment el president no vol aventurar si aquest duel també s´haurà de jugar lluny de Peralada, tot i que no ho descarta. «Hem d´esperar», afirma.

El problema ha vingut derivat per un fong que ha atacat la superfície per culpa de la calor que ha fet alguns dies del mes d´agost. «Hem arribat a tenir temperatures de 40 i 41 graus a l´estació del Castell», diu Miquel Llobet, que assegura que els seus jugadors «estan molt motivats per jugar a Montilivi i fer un gran partit».