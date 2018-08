El Peralada confirma el traspàs del davanter Joel Arimany al Màlaga

El Peralada va confirmar ahir la sortida de Joel Arimany de la plantilla amb destí Atlético Malagueño. El davanter de Quart, doncs, torna al filial del Màlaga, on ja va estar ara fa dues temporades al seu juvenil, on va signar un curs excel·lent (25 gols). El conjunt alt-empordanès va anunciar que es tracta d'un traspàs, la qual cosa hauria de suposar caixa per al club per encarar noves incorporacions abans que divendres es tanqui el mercat. En aquest sentit, un dels jugadors que podria arribar és Santi Bueno. El central uruguaià del Barça B està parlant amb el Girona per reincoporar-se al filial, on ja va militar la temporada passada en qualitat de cedit pel conjunt blaugrana. A banda del possible retorn de Bueno, s'esperen alguns moviments més abans que no es tanqui definitivament el mercat que, també a Segona Divisió B, serà divendres.