Sergi Costa (Iberojet Palma) completa la posició de base del Bàsquet Girona

El Bàsquet Girona ha arribat a un acord amb Sergi Costa per a la propera temporada, a LEB Plata. El base de Badalona (1,90m, 4-10-1996) va formar-se entre l'Associació Esportiva Minguella i el Joventut de Badalona, on hi va arribar en el primer any d'infantil. El curs 2014/15, el va jugar a l'Arenys (EBA), combinant-ho ja amb alguna incursió en el CB Prat, de LEB Or. Les darreres tres temporades ha militat a LEB Or, dues amb el CB Prat i la darrera en l'Iberojet Palma. En total, acumula 101 partits en aquesta categoria.

El nou jugador del Bàsquet Girona ha explicat que "m'ha convençut el projecte. Acaba de començar, però té unes línies molt ben establertes, amb una idea clara de futur. Tinc moltes ganes de començar i formar-ne part". També ha dit que "Espero jugar el millor possible, ajudant l'equip i disfrutant. Sé que en aquest club es treballa molt bé i aquest és el motiu pel qual he vingut: treballar dur i millorar com a jugador de bàsquet".