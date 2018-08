Albert Martí 7è en K2 500 al Mundial

Del 23 al 26 d'agost, Montemor O Velo va acollir el Campionat del Món absolut de piragüisme, on per primer cop hi participaven dos banyolins: Albert Martí i Laia Pèlachs que remaven el K2 500 metres juntament amb Juan Oriyés i Natalia Garcia. Albert Martí va classificar-se brillantment per a la final del seu primer Campionat del Món absolut amb un temps de 1'32"321 gràcies a la segona posició a les semifinals. A la final, Martí i Oriyés van acabar setens. Laia Pèlachs va ocupar la 15a posició.