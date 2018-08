Continua la pretemporada del Bordils amb un amistós amb l'Adrianenc

Al Bordils segueixen anant per feina. Després de perdre contra el Granollers de la lliga Asobal en una de les semifinals de la Supercopa de Catalunya, l'equip de Sergi Catarain té el proper repte avui a les nou de la nit al pavelló Blanc-i-Verd amb la visita de l'Adrianenc. L'amistós d'aquesta nit serà un partit interessant per als gironins, ja que ambdós militen a la Divisió d'Honor Plata i es trobaran durant la temporada.

«És el primer rival de la mateixa categoria i tots dos arribem amb el mateix rodatge perquè portem unes quatre setmanes entrenant», explica Catarain. L'Adrianenc acaba d'ascendir a Plata, després de ser campió del Grup D de 1a Estatal la temporada passada, per la qual cosa el Bordils no s'hi ha enfrontat mai. «Som desconeguts per als dos equips. És una molt bon entrenament per començar a saber què ens trobarem aquest curs», va dir el tècnic. Per aquest partit seran baixa: Jordi González, Ignasi Moreno, Joan Vilanova i Pep Reixach. Tampoc hi seran Gerard Farrerons, que s'està recuperant d'una lesió al lligament encreuat anterior, ni Jairo Montes, pendent de com evoluciona també del genoll.



Bones sensacions

Amb el poc temps que ha fet de pretemporada, el Bordils ja ha aconseguit posar les coses difícils a un equip d'Asobal. Tot i perdre 25 a 31 contra el Fraikin Granollers, els de Catarain van ser un veritable maldecap per als vallesans amb un joc molt igualat. La d'avui serà una altra prova per encarar el sisè curs consecutiu a Plata.