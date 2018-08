El derbi Peralada-Olot es jugarà a Montilivi finalment diumenge a les 5 de la tarda

El derbi de Segona B entre el Peralada i l'Olot es jugarà finalment diumenge a les cinc de la tarda a l'estadi de Montilivi i no a les set, tal i com estava inicialment previst. L'avançament del partit s'ha conegut aquest matí. Per altra banda les entrades ja estan a la venda al web del Girona FC. La zona de tribuna de l'estadi estarà reservada als socis del Peralada i del Girona, que hi podran accedir de franc amb el seu carnet, mentre que la resta de públic ocuparà la zona de gol sud inferior. Des d'Olot es preveu una notable presència de seguidors garrotxins que no es volen perdre l'ocasió d'animar el seu equip a Montilivi.

El partit està aixecant molta expectació i es preveu una entrada d'entre 1.500 i 2.000 aficionats. Demà a la tarda, també a Montilivi, els entrenadors dels dos equips, Narcís Pèlach "Chicho" i Raúl Garrido, faran una trobada a peu de gespa per analitzar la prèvia.