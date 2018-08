L'Olot tornarà a jugar diumenge a Montilivi 19 anys i mig després

L'Olot tornarà diumenge a Montilivi 19 anys i mig després de la seva darrera compareixença. Aquell últim precedent dels garrotxins a l'estadi, un 28 de març de 1999, va acabar amb empat a dos gols en un partit de Primera Catalana contra el Girona. Gairebé dues dècades després, ni Montilivi ni la realitat del club local tenen res a veure: ara el camp té capacitat per a 14.500 espectadors i els blanc-i-vermells disputen la seva segona temporada consecutiva a Primera. Diumenge l'Olot s'enfrontarà al Peralada, des de fa tres temporades convertit en el filial dels de la capital, en la segona jornada de lliga de Segona B. L'última visita de l'Olot a l'estadi va reunir 500 espectadors. Aquella temporada el Girona, entrenat per Pere Gratacós, va assolir l'ascens a Tercera després de tocar fons durant dos cursos a Primera Catalana. Els garrotxins, en canvi, tot i que van puntuar a Montilivi, van ser cuers i van caure a Preferent, iniciant una davallada que els acabaria portant fins a Primera Regional. L'Olot tenia com a entrenador Carlos Extremera i el seu millor home va ser Pagès, autor dels dos gols de l'equip. Per part local qui va veure porta, també per partida doble, va ser l'ara entrenador del Llagostera B, Salvador Jaspe. A l'equip local hi jugaven gent com Iván Portolés, Fredi, Padilla, Russet, Síria i Guerrero, entre d'altres, mentre que pel bàndol olotí hi destacaven Buendía, Berga i Pagès. Una temporada abans, també a Primera Catalana, l'Olot va ser capaç de guanyar a Montilivi (0-1, Barcons). Era el 12 d'octubre de 1997. El Peralada, per la seva banda, tot i que ara és el primer filial del Girona, també n'havia sigut rival anys enrere, a Tercera Divisió. La darrera visita del conjunt empordanès a Montilivi és més recent que la de l'Olot: va ser el 10 de setembre de 2006, amb Joan Carrillo a la banqueta local i Òscar Aja dirigint els empordanesos. El Girona de Jose, Dot, Xumetra, Pitu, Planagumà i Miki Albert va guanyar per 3-0. Aquell any els blanc-i-vermells acabarien pujant a Segona B després d'un canvi a la banqueta a mitja lliga: el tàndem Ricardo Rodríguez-Salamero va rellevar Carrillo.



Retorn de sis exjugadors

Sis jugadors que actualment defensen els colors de l'Olot tenen passat a Montilivi, amb el Girona. Diumenge serà un partit especial per a Xumetra, Jose, Carles Mas, Hèctor Simón, Jordi Masó i Marc Mas, futbolistes que en la majoria dels casos, llevant del silenc, van jugar amb el Girona a Segona A. Raúl Garrido té a les seves ordres una autèntica selecció de futbolistes gironins i diumenge ja va quedar clar quan en va alinear vuit de titulars en el partit contra el Cornellà. I comptant els tres que van sortir des de la banqueta va arribar a utilitzar 11 jugadors de la demarcació: Xumetra, Marc Mas, Carles Mas, Masó, Nierga, Del Campo, Alfredo, Blázquez, Hèctor Simón, Alan Baró i Jose.Tampoc els vindrà de nou jugar a Montilivi a futbolistes del Peralada com Marc Vito, Marcel, Sergi Àlamo, Andzouana, Giorgi, Montes o Soni, que ja han arribat a debutar amb el primer equip del Girona o hi han anat convocats o s'hi han entrenat. El vestidor empordanès està molt motivat i compta els dies que falten per afrontar el derbi en un estadi de Primera.