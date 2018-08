Mor Josep Roca «Pistola», exdavanter del Girona i l'Anglès

L'exfutbolista Josep Roca, Pistola, l'home dels 1.000 gols, ha mort a l'edat de 83 anys. Nascut a la Cellera de Ter el 1935, en el seu dia va defensar els colors del Cellera C.F., l'Anglès, el Girona, l'Olot i el Balaguer, entre d'altres. El diari esportiu Mundo Deportivo li va atorgar el III i IV premi com a màxim golejador de la categoria les temporades 1962-63 i 1963-64 . El 23 de juny del 1973 la Federació Catalana de Futbol li va fer entrega de la medalla per no haver estat mai expulsat d'un camp de futbol. El 4 de juliol del mateix any se li atorga la medalla de plata de la Federació Catalana. I el 2003 la Generalitat li va fer entrega de la Medalla de l'Esport.



Un gran rematador de cap

L'especialitat d' en Pistola era la rematada de cap on, amb la seva empenta i valentia, s'emportava tot el que tenia per davant. Ell i pilota, juntament amb els seus marcadors i el porter, entraven dins la porteria en un veritable espectacle digne de gladiadors. Més d'una vegada havia jugat amb algun dit del peu trencat després de fer jornal i mig a la feina.

Pistola, no sé si vas néixer massa aviat per a la pràctica del futbol, ni el preu que tindries ara mateix al mercat, però el que sí que puc dir-te és que els Ramos, Piqués i companyia se n'haurien vist un munt per marcar-te.

El pànic escènic que infonies als teus contrincants amb la teva presència al terreny de joc segur que seguiria tenint efecte avui en dia.

Pistola, sé que aquest darrers anys de la teva vida els teus t'han cuidat com un rei, però malauradament com a tots els humans t'ha arribat la teva hora, pots estar ben satisfet del pòsit que has deixat com bon espòs, pare de família, amic dels teus amics i, naturalment un gran esportista que feia tremolar els que tenien la difícil tasca de marcar-te.