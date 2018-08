Samper es queda al Barça i Paco Alcácer marxa cedit per un any al Dortmund

El Barcelona ha confirmat la continuïtat en la seva primera plantilla per aquesta temporada del migcampista Sergi Samper, que s'està recuperant d'un esquinç al lligament lateral intern del turmell esquerre.

A més el club també ha informat que el del planter lluirà el dorsal 16. Samper es va perdre la gira nord-americana, a causa d'unes molèsties al genoll esquerre. En total ha disputat dotze partits amb el primer equip i en les dues últimes temporades va ser cedit al Granada i al Las Palmas, amb qui, en tots dos casos, va acabar baixant a Segona A. Amb aquesta decisió de l'àrea esportiva, segurament el Barcelona tanca les portes a la contractació d'algun migcampista més, ja que té coberta la nòmina de mitjos.

Per altra banda ahir també es va fer oficial que el davanter Paco Alcácer, pel qual el Barça va pagar 30 milions d'euros al València l'estiu de 2016, se'n va cedit una temporada al Borussia Dortmund a canvi d'uns 2 milions d'euros a més de la fitxa del jugador.

L'acord de cessió ha estat confirmat per l'entitat blaugrana i en aquest s'especifica que al final d´aquesta l'equip alemany tindrà una opció de compra de 23 milions d'euros més 5 milions més en variables i el Barça es reserva un dret de tempteig, així com el 5% d'un traspàs d'Alcácer a un tercer equip.

Alcácer se'n va sense haver convençut ningú. En total haurà jugat 51 partits amb la samarreta del Barça en les diferents competicions, 28 amb Luis Enrique i 23 ja amb Ernesto Valverde.