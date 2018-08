Sergi Costa vol «millorar» jugant al Bàsquet Girona

Sergi Costa arriba al Bàsquet Girona per completar la posició de base a l'equip dirigit per Quim Costa. Així ho va anunciar ahir el club presidit per Marc Gasol, després d'arribar a un acord per a la propera temporada amb el jugador. Costa, de 21 anys, va militar els darrers tres cursos a LEB Or, dues amb el CB Prat i la darrera en l'Iberojet Palma. En total, acumula 101 partits en aquesta categoria, la segona del bàsquet espanyol.

El base barceloní, que va formar-se entre l'Associació Esportiva Minguella i el Joventut de Badalona -on hi va arribar en el primer any d'infantil-, espera «jugar el millor possible» per «ajudar l'equip». «M'ha convençut el projecte. Tot i que acaba de començar, té unes línies molt ben establertes amb una idea clara de futur. Tinc moltes ganes de començar a entrenar-me i formar-ne part», va dir. El curs 2014-15 va jugar a EBA amb l'Arenys. Aquella mateixa temporada ja va combinar-ho amb alguna incursió al CB Prat amb 10 partits a LEB Or, on l'any següent s'hi va passar dues temporades. El curs passat va fitxar pel Palma, on feia de segon base. Amb els mallorquins, Costa va anar de més a menys sense tenir gaire incidència al joc. Ara, amb el Bàsquet Girona té la intenció de «gaudir del joc i del bàsquet» mentre «treballo i milloro com a jugador». «Sé que en aquest club es treballa molt, i molt bé. Aquest és el principal motiu pel qual he vingut. Vull treballar de valent i millorar fent el que m'agrada», va afegir.



El palmarès

El nou base del Bàsquet Girona va guanyar l'Europeu sub-16 l'any 2012 amb la selecció espanyola. El curs anterior va aconseguir el bronze.