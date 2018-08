El Barça, en un dels grups més complicats de la Champions

El Futbol Club Barcelona jugarà contra el Tottenham Hotspur anglès, el PSV Eindhoven holandès i l'Inter de Milà italià a la primera lligueta de la Champions, segons ha deparat el sorteig celebrat avui a Mònaco.



Els d'Ernesto Valverde, que tenen a la Lliga de Campions el seu principal objectiu del curs, no han tingut un sorteig favorable, a causa del nivell dels tres rivals, amb el Tottenham de Mauricio Pochettino com a principal competidor.



El grup el completen el PSV Eidhoven, entrenat per l'exbarcelonista Mark van Bommel, i l'Inter de Milà de Luciano Spaletti, segurament el rival més complicat dels que podien tocar a l'últim nivell.



Més sort ha tingut el Reial Madrid, que ha quedat enquadrat amb la Roma, el CSKA de Moscou i el Viktoria Plzen. Pel que fa la resta d'equips de la Lliga, els han tocat uns grups prou complicats; l'Atlètic jugarà amb el Borussia Dortmund, el Mònaco i el Bruges, mentre el València haurà de suar davant la Juventus, el Manchester United i el Young Boys.