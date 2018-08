El Bordils perd davant l'Adrianenc en un partit amistós a casa (26-27)

El Bordils va perdre ahir a la nit a la seva pista davant l'Handbol Sant Martí Adrianenc (26-27) en un típic partit de pretemprada que va servir per donar minuts a tots els jugadors de l'equip i per acumular la càrrega física imprescindible a aquestes alçades temporada. L'Adrianenc va marxar en el marcador a la primera part en mostrar un ritme més elevat que els locals, que en tot cas es van poder recuperar a la represa.

El tècnic del Bordils, Sergi Catarain, va voler donar minuts a tots els seus jugadors per a comprovar l'estat físic de tota la seva plantilla, en un partit que tant per l'emoció fins als darrers segons com pel joc ofensiu dels dos equips va ser molt entretingut per als espectadors que hi van assistir.

Els locals van intentar imposar el seu tradicional joc ràpid aprofitant també els continus canvis que va anar realitzant Catarain, tot i que en determinats moments de partit es va notar que s'acaba d'iniciar la pretermporada.