La Champions escalfa motors

És ja tot un clàssic per aquestes dates. Una mena de tret de sortida, encara que la competició ja fa setmanes que ha començat. La fase de grups de la Lliga de Campions 2018/19 viu avui el seu tradicional sorteig. Serà aquesta tarda, a partir de les 18 hores i al Forum Grimaldi de Mònaco. La cerimònia premiarà també els millors futbolistes de la passada edició i en aquesta ocasió serà el jugador ja retirat Ricardo Izecson dos Santos Leite, «Kaká», la mà innocent que repartirà sort.

La identitat dels 32 equips classificats va quedar revelada anit, amb la classificació del PSV, el Benfica i l'Estrella Roja. Els quatre representants espanyols –Reial Madrid, Atlètic de Madrid, Barcelona i València– coneixeran avui, per tant, els seus rivals a la primera part de la competició, abans que al febrer comencin les eliminatòries. Els blaugrana, enquadrats al bombo 1, intentaran evitar els equips més perillosos. Un d'ells és el Liverpool, l'actual subcampió continental. O també, per exemple, el Roma, l'equip que precisament va deixar fora l'equip d'Ernesto Valverde en la passada edició, després de ser capaç de capgirar el 4-1 del Camp Nou amb un dolorós i alhora sorprenent 3-0 a l'estadi Olímpic. Hi ha d'altres candidats que, de moment, millor no trobar-se'ls. És el cas del Borussia Dortmund alemany. El Manchester United sempre és un adversari que val més esquivar, però l'inici de temporada dels de Jose Mourinho ha estat tan dolent –amb dues derrotes en els tres primers partits de la Premier– que fins i tot perilla la continuïtat del tècnic portuguès a la banqueta d'Old Trafford.

No faltaran alguns clàssics d'aquesta competició com són l'Ajax holandès, on juga el prometedor Frenkie de Jong. Un futbolista seguit pel Barça que, tard o d'hora, es veu vestint de blaugrana. «Algun dia hi jugaré, però no serà aquesta temporada», ha declarat ell mateix aquesta setmana. Hi torna l'Inter de Milà, un dels equips més perillosos del bombo 4, on teòricament hi ha els rivals més assequibles. No faltarà a la cita l'Olympique de Lió, el Mònaco, el CSKA de Moscou o el Schalke 04; conjunts que habitualment accedeixen a la fase de grups de la Lliga de Campions.

La final d'aquesta edició es jugarà el primer dia de juny de l'any vinent. L'escenari, l'imponent Wanda Metropolitano. El Reial Madrid buscarà allargar el seu idil·li guanyant el quart títol consecutiu; l'Atlètic, fer-ho d'una vegada al seu estadi; i el Barça, de la seva banda, recuperar-se de les últimes desil·lusions.