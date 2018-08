Èric Surís manté tot el seu cos tècnic en la nova temporada de l'Spar Citylift

L' staff tècnic de l'Spar Citylift Girona, capitanejat per Eric Surís, manté íntegrament el compromís amb el club, en la que serà la tercera temporada consecutiva per a pràcticament tots els membres, a excepció de David Muñoz, que es va incorporar al mes de novembre de l'any anterior com entrenador assistent.

L'aposta de l'Uni Girona per la continuïtat del cos tècnic va ser ferma des del primer moment amb la renovació de Surís quan tot just s'havia completat la fase regular de la Lliga Femenina. La renovació dels set integrants del cos tècnic suposa un nou exemple del projecte continuista i sòlid que el club vol anar madurant pas a pas. L'estructura tècnica, per tant, estarà formada de nou per Èric Surís (entrenador), David Muñoz (entrenador assistent), Bernat Vivolas (entrenador assistent), Vicens Bordas (delegat), Beti Orden (fisioterapeuta), Andreu Comas (preparador físic) i Pere Vila (metge).

L'equip gironí començarà la pretemporada el proper 12 de setembre, però la lliga encara trigarà a començar perquè del 22 al 30 es disputa el Mundial. De moment l'Uni ha concretat amistosos amb el GEiEG de Copa Catalunya i el València, que debutarà a la màxima categoria. També jugarà la final de la Lliga Catalana a Fontajau contra el vencedor de l'eliminatòria prèvia entre el Cadí i el Sant Adrià el cap de setmana del 6-7 d'octubre. El dia 11 d'aquest mateix mes afrontarà la Supercopa contra l'Avenida i el diumenge 14 obrirà la nova Lliga Femenina contra el Mann Filter.