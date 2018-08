El Girona CH ja sap els seus possibles rivals a Europa

El Citylift Girona d'hoquei ja coneix els altres 27 equips inscrits en la nova Europe Cup, l'antiga Copa CERS, i aquest dissabte, en el sorteig de la primera eliminatòria, sabrà el nom del seu primer rival. Serà una ronda històrica perquè representarà el debut del club en una competició europea masculina (les noies van disputar fa uns anys la Copa d'Europa, arribant fins i tot a la final a 4). Com a representants de l'OK Lliga, a banda dels gironins, també hi ha el Caldes, el Lleida, el Voltregà i l'Igualada. En la llista de classificats hi ha clubs francesos (Coutras, Merignac, Noisy le grand); portuguesos (Tomar, Barcelos, Juventude Viana), italians (Viareggio, Valdagno, Sarzana), alemanys (Dusseldorf Nord, Walsum), austríacs (Wolfurt, Dornbirn) i suïssos (Diessbach, Uttigen, Biasca).

L'OK Lliga arrencarà per als gironins el 22 de setembre a la pista del Caldes, un altre equip que també disputarà la segona competició continental. L'Europe Cup s'obrirà a l'octubre amb un format d'eliminatòries directes. En principi ja des de la primera ronda al Girona li pot tocar qualsevol dels rivals classificats, pertanyin o no a l'OK Lliga.

Abans d'aquest històric debut a Europa, el Girona té per davant completar una pretemporada fins ara il·lusionant. Després de guanyar els seus partits contra el Sant Cugat i el Noia, ara ja estan classificats per als quarts de final de la Lliga Catalana, que es jugaran a Igualada els dies 3 i 4 de setembre. El mateix escenari, el pavelló de les Comes, acollirà la Final a Quatre (10 i 11 de setembre). Ramon Benito haurà d'afrontar aquestes primeres setmanes amb la baixa per lesió de Raúl Pelicano, que en un entrenament es va trencar el menisc, serà operat dilluns i estarà dos mesos de baixa.