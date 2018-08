L'olímpica Eli Martínez continuarà un any més amb el GEiEG de rugbi

El proper dilluns 3 de setembre, els equips sèniors masculí i femení de la secció de rugbi donaran el tret de sortida a la temporada 2018-2019. Els homes que tornarà a entrenar Ismael Moraleda, en ple procés de rejovenir l'equip, disputaran la fase prèvia per classificar-se a Primera catalana. Pel que fa al grup femení, que tornarà a ser dirigit per Coral Vila i Marià Pasarello, seguirà militant a la màxima categoria catalana després de quedar-se a les portes de l'ascens a la Divisió d'honor A, la passada temporada. La jugadora olímpica Eli Martínez segueix a l'equip.

El sènior masculí engegarà la pretemporada amb la màxima il·lusió, amb l'objectiu de consolidar un bloc jove de jugadors en una categoria tan exigent com la Primera catalana. Moraleda, que encara no té el bloc tancat, espera fer més incorporacions un cop hagi finalitzat l'època de vacances d'agost per així tenir la quantitat de jugadors necessaris per afrontar la temporada.

Pel que fa al sènior femení que entrenen Coral Vila i Maria Pasarello, l'objectiu tornarà a ser estar entre les millors del país per així tornar a aspirar a jugar la complicada fase d'ascens a la màxima categoria. La temporada anterior, malgrat la bona campanya grupista, aquest equip es va quedar a les portes i caldrà veure com afronten aquesta nou curs. El sènior femení tornarà a fer el seu tradicional stage a Navata, on es marcaran les línies de treball i els objectius a aconseguir. El que ja està clar és que dues jugadores grupistes internacionals com Magda Pérez i Àfrica Félez seran baixa per aquesta temporada. A elles, cal afegir a la llista de baixes la jugadora francesa Pauline Joly. Tot i no ser baixa, però trigarà a entrar en dinàmica amb el grup, l'actual capitana grupista i de la selecció catalana Judit Vélez, que s'està recuperant d'una operació de clavícula. El bloc que entrena Coral Vila i Marià Pasarello, continuarà tenint a les seves files la jugadora olímpica Elisabeth Martínez.